Bahçelievler'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: Meğer 3 katı kaçakmış

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan ve resmi kayıtlarda 4 katlı görünen binada çökme meydana geldi. Adrese ekipler sevk edildi.
Çevredeki binalar boşaltıldı
Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.
"Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok"
İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.
- "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.
- Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.
- Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.
- Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."
Çöken bina havadan görüntülendi
Meğer 3 katı kaçakmış
Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı.
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, sabaha karşı büyük bir gürültüyle kısmen çöktü. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.