Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: Yaralılar var

Bahçelievler'de inşaatın yük asansörü düştü: Yaralılar var

12:0128/10/2025, Salı
DHA
Bahçelievler'de inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bahçelievler'de inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


