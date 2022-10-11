Gündem Bakan Akar Macaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ANKARA

Bakan Akar Macaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Macaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Akar, Macaristanlı mevkidaşı ile görüştü.

Yapılan görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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