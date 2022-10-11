Bakan Akar Macaristanlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Yapılan görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yapılan görüşmede; 12-13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi NATO ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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