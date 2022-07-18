Gündem Bakan Akar Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan ve genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı
POLİTİKA

Bakan Akar: Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan ve genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar: Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan ve genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda talimatlar veren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşuların sınırlarına saygılı şekilde faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Akar, "Pençe Kilit Operasyonumuz büyük bir başarıyla devam ediyor" sözlerini sarf etti. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti:

  • "Başta PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konudaki politikamız çok açık, net. Yoğun mücadelemiz devam edecek. PKK/YPG, DEAŞ ve diğerleri ile arazideki mücadelemiz sürerken FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016'da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi. FETÖ'den temizlendikçe gücümüzün arttığını görüyoruz. Bunun de en somut örneği Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar ve kara, deniz ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlardır."

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Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri faaliyetlere de değinen Akar, bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı icra ettiğini belirtti.

Son olarak 13 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı.

Bakan Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu." açıklamasında bulundu.

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