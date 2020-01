Bakan Akar'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hem sivil hem askeri olarak, tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şehir merkezlerimizde herhangi bir can kaybı olmadığı görülüyor. TSK yardıma her an hazır".

Haber Merkezi 24 Ocak 2020, 21:42 Son Güncelleme: 24 Ocak 2020, 22:17 Yeni Şafak