Bakan Akar: Türkiye Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor

Ekonomi

Koyun sütünde dünya birincisi olduk!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün son açıkladığı verilere göre Türkiye koyun sütü üretiminde dünya birincisi oldu. 1 milyon 446 bin ton koyun sütü üretimi ile zirveye yerleşen Türkiye keçi sütü üretiminde ise 562 bin tonluk üretimle altıncı sırada yer aldı.