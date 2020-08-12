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Gündem Bakan Akar Türkiye Doğu Akdenizde Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor
POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a son dakika diyalog çağrısı

Bakan Akar: Türkiye Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor.

Haber Merkezi Diğer
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor" dedi.

  • Akar, "Mısır ve Yunanistan arasındaki anlaşma hukuki dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Mısır halkının hak kaybı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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"Her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız"

Akar, "Biz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, kendi hakkımızı hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız" diyen Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye’yi adete sahillerine hapseden akıl ve mantık dışı sözde sevilla haritasını dayatmanın iyi komşulukla , hukukla müttefiklikle hakça tutumla açıklanması mümkün değil."

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