Bakan Bayraktar: Hatay Türkiye'de örnek bir şehir haline gelecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında bulunan belediye hizmet binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı, Başkan Mehmet Öntürk karşıladı. Bayraktar'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Bayraktar, Başkan Öntürk ve alanda bulunan belediye personeliyle bayramlaştı.
'Hatay yaralarını hızlıca saracak'
Bakan Bayraktar ve heyeti bayramlaşma töreninin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.