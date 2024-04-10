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Bakan Bayraktar: Hatay Türkiye'de örnek bir şehir haline gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için gittiği Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk ve personelle bayramlaştı. Öntürk'ün kente çok güzel hizmetler yapacağına inandığını söyleyen Bayraktar, "Hatay onun belediye başkanlığı döneminde deprem felaketinin ardından çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak ve Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek" dedi.

14:18 - 10/04/2024 Çarşamba
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında bulunan belediye hizmet binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı, Başkan Mehmet Öntürk karşıladı. Bayraktar'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Bayraktar, Başkan Öntürk ve alanda bulunan belediye personeliyle bayramlaştı.

'Hatay yaralarını hızlıca saracak'

Burada konuşan Bakan Bayraktar,
"31 Mart yerel seçimlerini bitirdik. Çok şükür önümüzdeki 5 yılda Mehmet Öntürk Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olarak artık Hatay'a hizmet edecek. Ben kendisini tebrik ediyorum. Sizlerle beraber inanıyorum ki Hatay'a çok güzel hizmetler yapacak. Hatay onun belediye başkanlığı döneminde hep birlikte sizlerin gayretleri, bizlerin destekleriyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük deprem felaketinin ardından çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak ve Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek. Ben buna yürekten, bütün kalbimle inanıyorum. Bu anlamda tekrar kendisini tebrik ediyor, sizlerle beraber başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Herkesin bayramını da kutluyorum"
dedi.

Bakan Bayraktar ve heyeti bayramlaşma töreninin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar
#Hatay
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