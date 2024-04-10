Bakan Bayraktar: Hatay Türkiye'de örnek bir şehir haline gelecek

"31 Mart yerel seçimlerini bitirdik. Çok şükür önümüzdeki 5 yılda Mehmet Öntürk Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olarak artık Hatay'a hizmet edecek. Ben kendisini tebrik ediyorum. Sizlerle beraber inanıyorum ki Hatay'a çok güzel hizmetler yapacak. Hatay onun belediye başkanlığı döneminde hep birlikte sizlerin gayretleri, bizlerin destekleriyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük deprem felaketinin ardından çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak ve Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek. Ben buna yürekten, bütün kalbimle inanıyorum. Bu anlamda tekrar kendisini tebrik ediyor, sizlerle beraber başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Herkesin bayramını da kutluyorum"