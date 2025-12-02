Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Bayraktar Pakistan Petrol Bakanı Malik ile görüştü

Bakan Bayraktar Pakistan Petrol Bakanı Malik ile görüştü

20:462/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ali Pervaiz Malik - Alparslan Bayraktar
Ali Pervaiz Malik - Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, enerji alanındaki iş birliğini geliştirme fırsatları değerlendirildi. Bayraktar, imzalanan petrol ve doğal gaz anlaşmalarıyla Türkiye-Pakistan enerji ortaklığının ileri bir seviyeye taşındığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad’da Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslamabad temaslarımız kapsamında Pakistan Petrol Bakanı Sayın Ali Pervaiz Malik ile de bir araya geldik. Bugün imzaladığımız petrol ve doğal gaz arama ve üretim anlaşmaları ile ileri bir seviyeye taşıdığımız iş birliğimizi farklı alanlarda genişletme fırsatlarını konuştuk. Türkiye-Pakistan enerji ortaklığını sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve bölgesel ölçekte etkisi güçlü bir vizyon doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


#Alparslan Bayraktar
#Pakistan
#Ali Pervaiz Malik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kimlere verilecek, aylık sınır kaç TL olacak? İşte yeni limit, yeni tarifeler, tüm detaylar