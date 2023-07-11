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Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

14:12 . 11/07/2023 Salı
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail

Bakan Bolat, Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti Bakanlık'taki makamında ağırladı.
Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Majid Al-Hogail
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