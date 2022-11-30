Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

Ümit Özdağ'dan atış taliminde tehdit: Süleyman varsa makineli tüfek verin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, girdiği oyun salonunda atış yaparken Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu ile arasında geçen diyalog tepkilere neden oldu. Karaoğlu, Özdağ atış yaparken, 'Hocam Süleyman varmış gibi atın' ifadesini kullandı. Ümit Özdağ, Karaoğlu'na yanıt olarak, “O zaman makineli tüfek ile atayım” ifadelerini kullandı.