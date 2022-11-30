Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, görüşmelere dair yaptığı açıklamada mevkidaşlarıyla ikili ekonomik ilişkilerin, NATO genişlemesinin ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.
Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile ikili ekonomik ilişkilerimizi, NATO genişlemesini ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldık.
Met w/FM @JoaoCravinho of Portugal in #Bucharest. Discussed economic relations, #NATO enlargement & latest developments in Ukraine. 🇹🇷🇵🇹#ForMin pic.twitter.com/aDiJpQ58Hv
Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile ikili ekonomik ilişkilerimizi, NATO genişlemesini ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldık.