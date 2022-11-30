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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, görüşmelere dair yaptığı açıklamada mevkidaşlarıyla ikili ekonomik ilişkilerin, NATO genişlemesinin ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

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