Bakan Çavuşoğlu Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, görüşmelere dair yaptığı açıklamada mevkidaşlarıyla ikili ekonomik ilişkilerin, NATO genişlemesinin ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Met w/FM @JoaoCravinho of Portugal in #Bucharest. Discussed economic relations, #NATO enlargement & latest developments in Ukraine. 🇹🇷🇵🇹#ForMin pic.twitter.com/aDiJpQ58Hv — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 29, 2022

