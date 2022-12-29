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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları önünde görüntü vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştüğünü; görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu: Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları önünde görüntü vermesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Colonna telefon görüşmesinde, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

  • Görüşmede, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ile terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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