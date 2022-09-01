Bakan Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bouya ile görüştüğünü belirterek, "Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile ortak projelerimizi ve altyapı iş birliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

#Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile ortak projelerimizi ve altyapı işbirliğimizi ele aldık.



Nous avons discuté de nos projets communs avec Jean-Jacques Bouya, ministre de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire et des Grands Travaux du #RepubliqueduCongo. 🇹🇷🇨🇬 pic.twitter.com/CbVvwYRc2S — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 1, 2022