Gündem Bakan Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Jean Jacques Bouya ile bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bouya ile görüştüğünü belirterek, "Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile ortak projelerimizi ve altyapı iş birliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı
Burası dünyanın belleği

Burası 'dünyanın belleği'

Kazı çalışmaları 116 yıldır devam ediyor.
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

​Görenler bir daha bakıyor.
TEKNOFEST Samsun üçüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor

TEKNOFEST Samsun üçüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor

​20 bin sözleşmeli atandı.

​Malikanedeki dosyaların sırrı ifşa oldu

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.

​Felce en yatkın kan grubu açıklandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.