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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Putin Pekin olimpiyatlarından sonra tarih verecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine olumlu cevap veren Rus lider Putin'in ne zaman Türkiye'ye geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bizim isteğimiz iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi. Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli. Sayın Putin, Pekin olimpiyatlarından sonra Türkiye ziyareti için tarih verecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Putin Pekin olimpiyatlarından sonra tarih verecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Ermenistan ile ilişkiler) Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Antalya Diplomasi Formuna katılabileceğini belirten Çavuşoğlu, "memnun oluruz" dedi.

(Rusya-Ukrayna krizi) Bizim isteğimiz iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi. Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli.

İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le 11 kez telefonla bir kez yüz yüze görüştü.

Rusya ile gerçekleştireceğimiz görüşmenin ev sahipliğini biz yapacağız, Ukrayna ile görüşmenin ev sahipliğini Ukrayna yapacak.

Putin, Pekin olimpiyatlarından sonra Türkiye ziyareti için tarih verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Açıklamada tarihe ilişkin net bir tarih verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacacağı ifade edildi.

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