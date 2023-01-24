Bakan Ersoy: En büyük gücümüz kültür ve sanata verilen değerdir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreninde konuştu. Büyük ve şanlı geçmişiyle Türk milletinin ise her ikisine de sahip olduğunu belirten Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, moderniteyi yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla kültür ve turizmin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir ekosistem olmasını sağladıklarını vurgulayan Ersoy, projeleri hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadıklarını kaydetti.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ TURİZMİMİZE POZİTİF İVME KAZANDIRDI

Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin, kültürün, sanatın, millet bahçesinin, yazma eserlerin ve Atatürk kitaplığının yer aldığı çok yönlü bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kültür yolu festivallerimizde de çok yönlü düşündük. Festivaller öncesinde çizdiğimiz rotalarda restorasyon ve renovasyonları tamamladık. Halkımızın kültür sanat etkinliklerine kolaylıkla ulaşması için geniş çapta hazırlıklar yaptık. Bu sayede turizmde de önemli bir canlılık yaşandı. Kültür-sanat etkinlikleri turizmimize pozitif ivme kazandırdı. Bu sayede elde edilen gelir de yine kültür-sanat etkinliklerine katkı sağlamış oldu. Ülkemiz, dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış oldu. Yaptığımız ev sahipliklerinin bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 2022 yılını dolu dolu bir şekilde tamamladık. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olan 2023 için de heyecan ve gururun yan yana geleceği önemli projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ailesi olarak hayata geçireceğiz."

Gerçekleştirdikleri projelerle Bakanlığın adeta bir icracı bakanlık haline geldiğini, Türkiye için sembol birçok projeye imza attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Sırada Kız Kulesi ve Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Dönüşüm Projemiz var." ifadelerini kullandı.

AHİLİK TEŞKİLATININ GÜNÜMÜZDE DE SÜRDÜRÜLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bakan Ersoy, Gökyay Vakfı Satranç Müzesinin kurulmasında öncülük eden Akın Gökyay'ı tebrik etti.

Büyük emekler ve büyük azim neticesinde ortaya çıkan bu müzenin tüm satrançseverler için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Sayın Gökyay'ın 1975 yılında başladığı ve 700'ü aşkın sayıda satranç takımını bu müzede sergilemesi gençlerin satrancı tanıyıp sevmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu koleksiyon aynı zamanda Guiness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir ve başkentin kültür ve sanat yaşamına da keyifli katkılar sunmuştur. Ödüle layık görülen bir diğer müzemiz de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Kurucusunun adını taşıyan bu müze 2013 yılında kurulmasının ardından bölgenin soyut ve somut kültürel mirasını bünyesinde kurumsal bir şekilde tanıtmıştır. Bu sayede 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' yarışmasında 2021 Silletto Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır."

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfının da ahilik kültürünün yaşatılması için yaptığı kıymetli çalışmalar neticesinde bu ödüle layık görüldüğünü aktaran Ersoy, Anadolu'da 13. yüzyılda kurulan Ahilik teşkilatının günümüzde de sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.