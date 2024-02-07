Bakan Fidan Libya'da: Ajandasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular var

Fidan, Türkiye’nin Libya’da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Libya’nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor” demişti.