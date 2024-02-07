|
Gündem

Bakan Fidan Libya'da: Ajandasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'ın başkenti Trablus'a geldi. Diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Türkiye saatiyle 12.20’de Libya’nın başkenti Trablus’a geldi. Fidan, gün içerisinde Libya’da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

14:06 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Türkiye saatiyle 12.20’de Libya’nın başkenti Trablus’a geldi. Fidan, gün içerisinde Libya’da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

Libya’da Doğu ve batı arasındaki mevcut bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, dün Valetta’da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus’u ziyaret edeceğini açıklamıştı.


Fidan, Türkiye’nin Libya’da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Libya’nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor” demişti.



#Hakan Fidan
#Libya
#Dışişleri Bakanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Batıda günlük güneşlik doğuda kar kış! Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? Meteoroloji 7-13 Şubat hava tahminini yayınladı