Bakan Fidan Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı Budbergyt ile görüştü

14:0716/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis iştirak etti.

Fidan, ayrıca Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.


