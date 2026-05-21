Bakan Fidan: Vatandaşlarımızı, üçüncü ülkelerden katılımcıları bugün uçakla Türkiye'ye getireceğiz

11:1821/05/2026, Perşembe
Bakan Fidan, Sumud Filosu aktivistleri ile ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Türk vatandaşları ve üçüncü ülke katılımcılarının, bugün düzenlenen özel uçak seferleriyle yurda getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.


