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Bakan Göktaş bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Rabia Göğercin ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi. Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırlayan Bakan Göktaş, hayat enerjisiyle herkese umut olan Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben bu başarından dolayı sana ve bu güzel evladı yetiştiren annen ve babana çok teşekkür ediyorum. Yarışmada güzel bir sonuç elde ettin ama aynı zamanda yaklaşımınla ve verdiğin mesajlarla hepimizin yüreğine dokundun." ifadelerini kullandı.

11:29 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Bakan Göktaş bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Rabia Göğercin ve ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Rabia Göğercin ve ailesiyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi.



Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırlayan Bakan Göktaş, hayat enerjisiyle herkese umut olan Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Öncelikle aldığın ödül için ve bu güzel yüreğin için tebrik ederim. Sadece bizlere değil gençlerimize, çocuklarımıza, hepimize örnek oldun. Ben bu başarından dolayı sana ve bu güzel evladı yetiştiren annen ve babana çok teşekkür ediyorum. Yarışmada güzel bir sonuç elde ettin ama aynı zamanda yaklaşımınla ve verdiğin mesajlarla hepimizin yüreğine dokundun."
ifadesini kullandı.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Rabia Birsen Göğercin
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