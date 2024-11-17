Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bakan Göktaş talimat verdi: Sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için çalışma başlatıldı

Bakan Göktaş talimat verdi: Sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için çalışma başlatıldı

14:2817/11/2024, Pazar
IHA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderdi.

Havaların soğumasının ardından sokakta kalan kimsesizlerin barınma ihtiyaçları, kamu misafirhaneleri ve otellerde karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışması kapsamında temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak kimsesizlere gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.


Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla sokakta yaşayan kimsesizlere barınma desteğine yönelik genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek.


Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak. Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.


Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kimsesizler Evi
#Mahinur Özdemir Göktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge son durum: Ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?