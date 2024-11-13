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Bakan Göktaş'tan İzmir'deki yangın faciasına ilişkin açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

Bakan Göktaş'tan İzmir'deki yangın faciasına ilişkin açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

10:3313/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1.Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "Soruşturmayı yakından, dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara’da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1.Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.


Bakan Göktaş, İzmir'deki yangında 5 çocuğun ölmesiyle ilgili olarak
"Soruşturmayı yakından, dikkatle takip ediyoruz"
dedi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı
#İzmir
#yangın

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