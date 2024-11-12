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İzmir'de beş kardeş yanan evde hayatını kaybetmişti: Adliyeye sevk edilen anne serbest bırakıldı

İzmir'de beş kardeş yanan evde hayatını kaybetmişti: Adliyeye sevk edilen anne serbest bırakıldı

20:1012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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Melisa Sinem Akcan.
Melisa Sinem Akcan.

İzmir'de beş kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında tek başlarına bırakılan beş çocuk dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Yürek burkan facia nedeniyle gözaltına alınan anne Akcan adliyeye sevk edilmişti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde beş kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde
Tahsinağa Camisi
'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.

Anne Akcan'ın
adli kontrol şartı
yla serbest bırakıldığı bildirildi.

Olay

Selçuk ilçesinde dün
Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.



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