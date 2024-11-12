İzmir'de beş kardeş yanan evde hayatını kaybetmişti: Adliyeye sevk edilen anne serbest bırakıldı

İzmir'de beş kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında tek başlarına bırakılan beş çocuk dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Yürek burkan facia nedeniyle gözaltına alınan anne Akcan adliyeye sevk edilmişti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde beş kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.
Olay
Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.