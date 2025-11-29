Bakan Göktaş: Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerde son 23 yılda yaşanan dönüşümleri anlattı. Son 23 yılda sadece Tekirdağ’a 9,5 milyar liralık destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, Türkiye genelinde sosyal hizmetler ve sosyal politikalar alanında büyük bir dönüşümün yaşandığını vurguladı. Yollar, hastaneler, okullar ve savunma sanayindeki atılımlarla Türkiye’nin son yıllarda önemli bir gelişim kaydettiğini belirten Göktaş, savunma sanayide ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanının liderliğinde "yapılamaz" denilen pek çok adımın hayata geçirildiğini söyleyen Göktaş, vatandaş odaklı çalışmaları her dönemde öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren insan odaklı bir anlayış benimsediğini hatırlatan Göktaş, engelli bireylerin evlerinde saklandığı dönemlerden bugün güçlü sosyal politikaların uygulandığı bir yapıya gelindiğini söyledi. Göktaş, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi herkes için aile odaklı hizmetlerin geliştirildiğini belirtti. Engelli vatandaşlara yönelik evde bakım yardımının da bu anlayışın sonucu olarak hayata geçirildiğini dile getiren Göktaş, bugün Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin 58 farklı sosyal yardım kalemiyle desteklendiğini, geçmişte aylar süren sosyal yardım başvurularının artık e-devlet üzerinden dakikalar içinde yapılabildiğini belirtti. Dünyada birçok ülkenin ekonomik daralmalarda ilk olarak sosyal destekleri kıstığını söyleyen Göktaş, Türkiye’de Cumhurbaşkanının önceliğinin her zaman millet olduğunu vurguladı.

Aile yılı ilan edilen 2024’e de değinen Göktaş, teşkilatın ilk günkü heyecanını koruduğunu, kapı kapı dolaşıp vatandaşın halini soran bir yapı olduklarını söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.







