Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Yaşlılık Şurası’nın 21-22 Nisan’da Ankara’da düzenleneceğini belirterek, "Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Yaşlılık Şurası'nın "2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 21-22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2025 verilerine göre yüzde 11,1'e yükseldiğini ve ülke nüfusunun "çok yaşlı toplum" sınıfına girdiğini anımsattı.
Bu demografik dönüşümü temel alarak yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi için politikaları bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını kaydeden Göktaş, bu vizyonun bir parçası olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki 2019'da yapılan Yaşlılık Şurası'nın ikincisini 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceklerini belirtti.
Göktaş, değişen demografik yapıyı göz önünde bulundurarak yaşlıların ve ailelerinin durumunun kapsamlı ele alınacağı şura hazırlıklarının doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirildiğine dikkati çekti.
Şura kapsamında yürütülecek teknik çalışmalara ilişkin bilgiler veren Göktaş, şunları paylaştı:
"'Yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz"
Bakan Göktaş, yaşlanmayı sadece bakım süreci değil, hak temelli yaşam vizyonu olarak gördüklerini dile getirerek, temel amaçlarının yaşlı bireylerin toplumsal yaşamla tam bütünleşmiş ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek olduğunu vurguladı.