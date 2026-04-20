Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz

"Hazırlık süreci kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştayların yanı sıra, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek 'Yaşlılık Saha Araştırması' gerçekleştirildi. Ayrıca, uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yaşlılık Literatür Taraması' ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri titizlikle incelendi. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, iki gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek. Komisyonlarımız, 'Nüfus, Aile ve Yaşlılık', 'Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı', 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma', 'Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme', 'Yaşlı Dostu Kentler ve Mekansal Düzenlemeler', 'İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göç ve Acil Durumlarda Yaşlılar' ile 'Yaşlanmanın Ana Akımlaştırılması ve Yaşlı Hakları' başlıklarından oluşacak. Hazırlanacak komisyon raporlarımız, önümüzdeki yıllarda tüm stratejik hedeflerin ve uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak"