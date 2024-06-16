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Bakan Göktaş'tan bayram ziyareti: Kız çocuklarını ve şehit ailesini yalnız bırakmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında bir araya geldi, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı. Çocuklarla tek tek bayramlaşmasının ardından kahvaltı yapan Göktaş, onlarla sohbet etti ve merak ettikleri soruları cevapladı. Bakan Göktaş, ayrıca Etimesgut'ta yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil’in ailesini de ziyaret etti.

17:10 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk olarak Saray Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında buluştu.

Çocuklarla tek tek bayramlaşmasının ardından kahvaltı yapan Göktaş, onlarla sohbet etti ve merak ettikleri soruları cevapladı.

Bakan Göktaş,
“Bayramda insanlar sofralarını birlikte paylaşır. Bizler de sofrayı sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerle birlikte olduğumuz için mutlu olduk.”
ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından çocuklar, Bakan Göktaş’a el emeği tel kırma işlemeli çantayı hediye etti. Göktaş da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Çocuklar, düzenleyecekleri açık hava sinema etkinliğine katılması için Bakan Göktaş’tan söz aldı.

“Sizler başımızın tacısınız”

Ardından Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Göktaş, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Yaşlılarla sohbet eden Göktaş, huzurevleri arası turnuvalara katılan bocce takımlarıyla ilgili bilgi alarak, bocce takımlarını Antalya'da düzenlenecek Huzur Bocce Liginde de görmek istediğini ifade etti.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar gösterilen ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Göktaş ise her fırsatta huzurevlerindeki büyükleri ziyaret ettiklerini belirterek, "İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler başımızın tacısınız. Bir eksiğiniz varsa bizlere söyleyin. Allah sizlere uzun ömürler versin, ağız tadıyla güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum." dedi.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Sultan Demirtaş “Yüreğinden Seslenişler” isimli şiir kitabını Bakan Göktaş’a hediye etti. Bakan Göktaş ise Demirtaş’tan kitabı kendisi için imzalamasını istedi.


Bakan Göktaş, huzurevindeki atölyeyi de gezerek huzurevi sakinlerinden Taner Avcı’nın yaptığı resimleri inceledi.

Şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Göktaş, ayrıca Etimesgut'ta yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil’in ailesini de ziyaret etti.


Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, şehit ailesinin bayramını da kutladı. Bakan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı, çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Kurban Bayramı
#ziyaret
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