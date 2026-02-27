Yeni Şafak
Bakan Güler ve komuta kademesinden İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret

Bakan Güler ve komuta kademesinden İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret

13:2027/02/2026, Cuma
IHA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komuta kademesiyle birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



#İçişleri Bakanı
#Mustafa Çiftçi
#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
