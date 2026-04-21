Bakan Gürlek 'Parti ayrımı yapmıyoruz' diyerek duyurdu: Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem

22:0521/04/2026, Salı
G: 21/04/2026, Salı
Bakan Gürlek, Cumhur İttifakı’ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında belediyelere yönelik adli süreçlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeden yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, Cumhur İttifakı’ndan 30 belediye başkanına da işlem yapıldığını açıkladı. Delil esaslı yürütülen dosyalara işaret eden Gürlek, yargılamaların siyasi değil hukuki zeminde ilerlediğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhur İttifakı Belediyeleri'ne yönelik yapılan adli işlemleri açıkladı.

CNN TÜRK'ün Tarafsız Bölge programına konuk olan Bakan Gürlek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li belediyelere açılan soruşturmalar hakkında konuşan Gürlek, 'hedefte CHP'li belediyelerin olduğu', 'AK Partili belediyelere dokunulmadığı' yönündeki iddiaları yalanladı.

"Mahkeme salonunda siyaset yapılmaz"

Hakimlerin siyasi tartışmalara göre karar vermediğini vurgulayan Bakan Gürlek, mahkeme salonunda siyaset yapılmayacağını belirterek, "Maddi deliller var. MASAK raporları var. İtirafçı beyanları var. HTS kayıtları var. Dosyadaki delilere bakmak lazım." dedi.

Siyasi savunma yerine delillere göre savunma yapılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, burada partinin önemli olmadığını; dolandırıcılık, yolsuzluk var mı, yok mu ona bakıldığını söyledi.

Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem

"AK Parti ya da CHP diye bir şey yok. Olgunlaşmış soruşturma olursa yapılır. Savcılık A partisi B partisi diye hareket etmez. Dosyanın kapağındaki isimler anlam ifade etmez. Dosyadaki delillere bakar savcılık." diyen Gürlek, Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldığını, mahkumiyet verilen başkan sayısının 13, yargılaması devam eden başkan sayısının yedi ve beraat/takipsizlik/düşme sayısının ise 10 olduğunu söyledi.




