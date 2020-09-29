Bakan Karaismailoğlu: İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin (AUS) tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen lansmanda konuştu.

Karaismailoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz. Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı Proje Süreçleri ve 2020-2023 Eylem Planını hazırladık. Titiz çalışma kapsamında ülkemizin mevcut durum analizini yaptık.

Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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