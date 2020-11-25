Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Kocadan aşı açıklaması Kullanıma hazır
ANKARA

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız olan tetanos-difteri aşımız kullanıma hazır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Baknaı Fahrettin Koca, ilk yerli aşı müjdeisini verdi. Bakan Koca, "Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı" ifadesini kullandı.

  • Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç’ın, ilk dolumu 2017’de yaptığını belirten Bakan Koca şunları söyledi:

Gönüllülere ilk aşı
KORONAVİRÜS
Gönüllülere ilk aşı

Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat
KORONAVİRÜS
Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat

"Yeni müjdeler gelmeye devam edecek"

"İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

Avrupa’da koronavirüs aşısına bu yıl izin çıkması umuluyor: Onayın ardından hemen başlayabiliriz
KORONAVİRÜS
Avrupa’da koronavirüs aşısına bu yıl izin çıkması umuluyor: Onayın ardından hemen başlayabiliriz

Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması

Abone Ol Google News
Nasıl olacak böyle?

Nasıl olacak böyle?

​Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı.
Koronavirüs unutuldu

Koronavirüs unutuldu

​Kirazlı-Yenikapı metrosunda korkutan görüntü.
Yıllardır komada olan Kenan Işıktan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.

Benzer bir eylem icra edilebilir.

Salgının merkezinden<br>korkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.
Askerine<br>bile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.