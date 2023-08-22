Bakan Koca'dan Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 'Çapa Tıp'ta çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatı' skandalına net cevap

"Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin, bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli."