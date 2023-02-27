Bakan Kurum Adıyaman'daki geçici barınma alanlarında incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen illerdeki konutların 6 ay sonra etaplar halinde bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, “Şu an fay yasası ile ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız.” dedi. AFAD’ın hazırlığını sürdürdüğü taslağa göre, fay üzerinde bulunan 22 il merkezi ve 110 ilçede yapı stoku yeniden düzenlenecek. Peki konutlar faydan ne kadar uzaklıkta yapılacak? Fay yasasıyla yeni yapılacak evler kaç katlı olacak? İşte haberin detayları.