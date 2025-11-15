Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.





Bakan Kurum, Adıyaman'da A Haber'in canlı yayınında "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.





“BÜYÜK TEVECCÜH GÖRDÜ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başlayan başvurularla ilgili açıklamalarda bulundu.





Canlı yayınında konuşan Kurum şunları kaydetti:

“500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. Tahmini olarak 2026'da teslim yaparız.”



