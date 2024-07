Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

Osmaniye'nin, devleti ve milleti için yorulmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğunu dile getiren Kurum, "Osmaniye'den kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Osmaniye'miz büyük ve güçlü Türkiye davasında her zaman yanımızda durmuştur. Yiğit, mert Osmaniyeli kardeşlerimizden aldığımız güçle de bugün Osmaniye'miz bölgemiz için çok kıymetli bir şehrimiz olmuştur." diye konuştu.

"6 Şubat'ta başladığımız, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun, iş yerimizin inşası süratle devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde, vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi, kırsal kalkınmayı devam ettirebilmemiz için ihtiyaçları giderebilecek altyapısı, üstyapısıyla inşaatlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz."

Her ay 25-30 bin konutun teslimi planlanıyor

Deprem bölgesinde çok önemli mesafeler katettiklerine dikkati çeken Kurum, "Depremin hemen ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini atmış ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Aynı hızla, motivasyonla durmadan çok daha hızlı çalışacağız. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzun teslimini yapıp 2025'e geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yeni konutlarda oturduğu, ticareti, turizmi, üretimi ve istihdamıyla artık bölgenin 'kalkınma bölgesi' ilan edildiği bir süreci inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada İstasyon Caddesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisine ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı da proje içine dahil ettik. Yine orada yapılaşması olmamış arsa sahipleriyle görüşerek yaklaşık 14 bin metrekarelik alanla beraber, sağ olsun arsa sahiplerimiz de Osmaniyeli vatandaşlarımız için her türlü desteği verdiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum, 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktır"

"Burada ticaret ve turizm eski haline gelene kadar var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Bizim, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu bir davamız, iddiamız var. Bu iddia, Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Ortak vatanımız Türkiye, idealimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Ortak derdimiz de deprem bölgesidir, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktır. Burada yeni kurulan her yuva, açılan her iş yeri ve buradaki sanayinin, turizmin yeniden canlanması Türkiye'yi olduğundan daha güçlü, dirayetli hale getirecektir."