Bakan Özer duyurdu: Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, gıda tedarik zincirinde küresel ölçekte yaşanan sorunların tarım ve hayvancılık alanını daha da ön plana çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla özgün projeler hayata geçirdik. Bu kapsamda 2020'de tarım alanında eğitim verilen 72 okul sayımızı, yüzde 100'lük artışla 2023 yılında 144'e çıkardık. Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız da devam ediyor."

Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sayılarını artırdıkları tarım liselerine yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa 633 öğrenci yerleşirken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu okulları tercih eden öğrenci sayısı 2 bin 614'e ulaşmıştı. Yine 2015-2016 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 630 öğrenci tarım alanının çeşitli dallarında eğitim alırken, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan yeni tarım alanları ve tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 10 bin 354'e yükseldi."

Bakan Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almak üzere 5 ilde 5 tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu lisesi açıldığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Artvin'de Ardanuç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yusufeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu'da Yeşil Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde de Zeytincilik temalı olmak üzere altı tematik tarım lisesi açıldı. Bu okullardan üniversite ve Bakanlık iş birliğinde açılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki tarım alanında öğrencilerimize İngilizce hazırlık eğitimi de verilerek, üniversite kampüsündeki laboratuvarlarda AR-GE faaliyetleri yapmaları sağlanacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak yeni okullarımızla beraber tarım alanında eğitim öğretim gören öğrenci sayısı daha da artacak."

Özer, Denizli'nin Baklan ilçesinde Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ardahan'ın Göle ilçesinde Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve olmak üzere iki yeni okulun açılış çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tarım alanında dünyada en iyi üniversite olarak kabul edilen Wageningen Üniversitesi ile yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve sektör ile eğitim kurumlarının bir arada yer aldığı 'World Horti Center'ı yerinde incelemek üzere ekim ayında Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildiren Özer, Antalya'nın Aksu ilçesinde Hollanda modeli tarım ve hayvancılık çalışmalarını Türkiye'de uygulamak, mesleki eğitimde tarım ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında niteliği artırmak, iş gücü piyasası ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla Antalya'da Tarım Eğitim Kampüsü temalı yeni okulun açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hollanda modelinin Türkiye'de uygulanabilmesi için tarım alanı öğretmenlerinin bir kısmının özel alan yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik Erasmus Akreditasyon iş başı gözlem projesi kapsamında Hollanda'ya gönderildiğini belirten Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut tarım alanı olan okullarda 30 dönüm ile 800 dönüm arasında değişen tarıma elverişli araziler bulunuyor. Toplam 4 milyon metrekare araziye sahip olan okullarımız bu arazilerde halen çavdar, çeltik, patates, buğday, arpa gibi tahıl ürünleri ekiminin yanı sıra bahçe ve süs bitkileri, seracılık, meyce yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği, toprak analizleri, tohum çalışmaları gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda dünyada gelişen tahıl ve buğday krizinden dolayı mesleki eğitim kurumlarının un ihtiyacını karşılamak üzere geçtiğimiz yıl 575 dönüm arazide buğday ekilmişti. Bu yıl ise 2 bin 580 dönüm arazi için buğday ekimi yapıldı."

Tarım liselerinin üretim geliri 3 milyonu aştı

Tarım alanı bulunan okulların üretim kapasitesine de değinen Özer, şöyle devam etti:

"2017 üretim gelirimiz 1 milyon 329 bin lira iken 2022 sonu itibarıyla bu miktar 7 milyon 926 bin liraya çıktı. Okullarımızda hayvan yetiştiriciliği alanında geçmiş yıllarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yok denecek kadar az iken günümüzde özellikle 200 büyükbaş, 250 küçükbaş ve 6 bin kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sayının her geçen gün arttırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra hayvan yetiştiriciliği alanı bulunan tarım okullarımızda ülkemizin farklı coğrafyalarında ön plana çıkan ipek böceği yetiştiriciliği ve arıcılık gibi uygulamalar devam ediyor."

AR-GE ve sınai mülkiyet alanında da paradigma değişimi

Özer, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan bir diğer paradigma değişiminin AR-GE ve sınai mülkiyet alanında yaşandığına dikkati çekerek, "AR-GE kültürünü benimsemiş nitelikli nesillerin yetiştirilmesi Bakanlığımızın en önemli hedefleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli AR-GE ve inovasyon alanlarında öğretmen ve öğrencilerin yeni ürünler tasarlaması ve tasarladıkları bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla 27 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okulların bünyesinde 58 AR-GE merkezi kurulduğunu anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Her bir AR-GE merkezi için çalışma alanı belirlendi. AR-GE merkezlerinde 12 alanda 341 proje geliştirilmiş 109 ürün üretilmiş, 232 ürünün üretim süreci devam etmektedir. Bu merkezlerden 5’i tarım sektörüne yönelik eğitim veren okullarımız. Ayrıca tarım alanı bulunan okullarımız kendi bölgelerinde sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektörle iş birliği protokolleri imzalıyor. Bu işbirliği ile öğrencilerimize burs, eğitim ve staj imkanları sunuluyor."







