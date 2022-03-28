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EĞİTİM

Bakan Özer MEB'in hedefini açıkladı: Tüm okullar çevre dostu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çevre Dostu Bin Okul Projesi"yle ilgili, "Bizim hedefimiz 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu olması. Onun için bu çok mütevazı başlangıç gibi görünse de nihai hedefi tüm eğitim sistemimizi kapsamakta." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Özer MEBin hedefini açıkladı: Tüm okullar çevre dostu olacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OSTİM İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" tanıtım programında, projeye desteklerinden ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Antalya'da 9 Aralık 2021'de düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22) caretta carettaların denize bırakılması sürecine MEB olarak dahil olduklarını anımsatan Özer, şöyle konuştu: "Orada bir sürü konuyu mütalaa etme fırsatı bulduk. Çok hızlı bir şekilde çevre bilinciyle ilgili adım atabilme imkanımız oldu. Bunun ilk adımını, 2015'ten beri 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinde attık. Önce müfredatı güncelledik ve dersin adını 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersi olarak değiştirdik. 7. ve 8. sınıfların yanında 6. sınıflara da seçmeli ders olarak dahil ettik. İkinci adımı olarak öğretmenlerin uzaktan eğitim platformuyla eğitimlerini tamamlaması için geliştirdiğimiz Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) 2021-2022 yılının ara tatilinde öğretmenlerimize ilk defa çevre eğitimi ve iklim değişliğiyle ilgili eğitim verdik. Bunun içeriğinin oluşturulmasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çok büyük katkısı oldu. Zorunlu olmamasına rağmen bu eğitimlere 100 bine yakın öğretmenimiz katıldı."

OKULLARA GÜNEŞ PANELLERİ VE YAĞMUR SUYU DEPOLAMA ÜNİTELERİ KURULACAK

Bakan Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğine Çevre Dostu Bin Okul Projesi'yle devam ettiklerini bildirerek, "MEB olarak 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' çatısı altındaki bir alt proje olan 'Çevre Dostu Bin Okul Projesi'ni bugün itibarıyla uygulamaya geçiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere bin okulu belirledik. Buradaki hedefimiz bin okulla sınırlı bir hedef değil. Biz Türkiye'nin tüm noktalarında çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokan, tüm örnekleri bünyesinde taşıyan en az bir okul olmasını istedik. Bizim hedefimiz bin okulla başlayıp, 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması. Onun için bu çok mütevazı başlangıç gibi görünse de nihai hedefi tüm eğitim sistemimizi kapsamakta." dedi.

  • Proje kapsamındaki tüm okullarda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama ünitelerinin kurulacağını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Yağmur suları okulların bahçelerinde ve farklı yerlerinde kullanılacak. Bunun yanında, bin okulumuzun tamamında kurmuş olduğumuz kütüphaneler, sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Yani öğrencilerimiz, öğretmenleriyle evlerinde veya okullarında kullanılmayan malzemelerin nasıl yeniden kullanıma sokulduğunu deneyimleyip onun uygulamalarıyla yüzleşecekler. Yine yemekhaneler ve kantinlerdeki organik atıklar kompost makineyle gübreye dönüştürülecek. Çocuklarımız bunlarla okul bahçelerinde bitkiler yetiştirecek. Okullarımızı, çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüştürecek. Proje kapsamında, Bakanlığımızın destekleriyle bin okulun tüm yöneticileri ve öğretmenlerine çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek. Bu projenin, ülkemiz için çok kıymetli bir proje olduğuna inanıyorum."

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