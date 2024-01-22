Bakan Özhaseki'den kar uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21-27 Ocak 2024 il il hava tahminin yayınlandı. 18 il için sarı kodla uyarı yaptı. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak. Peki, hangi illerde yağış ve kar yağışı olacak? İşte 21-27 Ocak il il hava durumu...