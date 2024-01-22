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Bakan Özhaseki'den kar uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz" dedi.

11:14 - 22/01/2024 الإثنين
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz" 
dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum"
 ifadelerini kullandı. 



#Mehmet Özhaseki
#kar
#Meteoroloji
#uyarı
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