Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Pakdemirli açıkladı Ankara Nallıhanda çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altında
ANKARA

Bakan Pakdemirli açıkladı: Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Nallıhan'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün saat 16.20 sıralarında bir kez daha orman yangını başlamıştı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda iki uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.

Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı
OYNAT 00:59
Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Alevlere karşı büyük savaş

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı. Alevlerin yaklaştığı Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

Ankara alev alev yanıyor: Nallıhan'da orman yangınını söndürme çalışmaları gece de sürdü
OYNAT 00:59
Ankara alev alev yanıyor: Nallıhan'da orman yangınını söndürme çalışmaları gece de sürdü
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Alevlere 2 uçak 68 Arazöz 5 dozer 1 yönetim helikopteri ile müdahale ediliyor.

  • Yangına müdahale çalışmalarını bir süre koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Abone Ol Google News
Yerli Twitter Yaay yayında!

Yerli Twitter 'Yaay' yayında!

​Türkiye'nin sosyal medya hamlesi...
16 yaşında dehşet saçtı

16 yaşında dehşet saçtı

Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı döverek öldürdü.
Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür: Programı yayından kaldırıldı

Bahçeli'den<br>idam sinyali

Bahçeli'den
idam sinyali

"Yeniden işleme alınması, İğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir..."
3 vaka birden

3 vaka birden

​Paris ekibini COVID19 vurdu.
Liselerde<br>yeni dönem

Liselerde
yeni dönem

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren değişiklikler tek tek açıklandı.

Kentte ikinci pik

Kentte ikinci pik

​Sağlık Bakanlığı hareket geçti: Eğer önleyemezsek durum ciddi...

Midesinden<br>çamur çıktı

Midesinden
çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2'lik<br>deprem uyarısı

7.2'lik
deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.
Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.