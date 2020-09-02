Bakan Pakdemirli açıkladı: Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün saat 16.20 sıralarında bir kez daha orman yangını başlamıştı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda iki uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.

Alevlere karşı büyük savaş

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı. Alevlerin yaklaştığı Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

OYNAT 00:59 Ankara alev alev yanıyor: Nallıhan'da orman yangınını söndürme çalışmaları gece de sürdü Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Alevlere 2 uçak 68 Arazöz 5 dozer 1 yönetim helikopteri ile müdahale ediliyor. BiP'te paylaş

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