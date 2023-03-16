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Bakan Soylu acılı anne ile görüştü: Nerede olursa olsun getireceğim onu

Depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı ancak oğlu Ali çıkamadı. 'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diye isyan eden Alev Demirok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Demirok, "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs’a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" dediği Soylu'dan "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını aldı.

08:38 . 16/03/2023 Perşembe
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Süleyman Soylu- Alev Demirok

Süleyman Soylu- Alev Demirok

Hatay Antakya İnönü Bulvarı'nda yaşayan Demirok Ailesi depreme oturdukları Alya Uçar Apartmanı'nın 6'ncı katında yakalandı. Baba Serdar Demirok (43) görevi gereği yurt dışındaydı. Büyük bir gürültüyle çöken apartmanın enkazından anne Alev Demirok bir boşluk bulup çıkmayı başardı.


11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u bir türlü bulamayan anne, saatlerce enkazda oğluna ulaşmaya çalıştı. İkinci günün sonunda Ali Armanç Demirok'un cesedini çıkaran acılı anne o gün bugündür enkazın başından ayrılmıyor. l


Demirok, "Ben 10 yıl boyunca tedavi gördüm, Ali Armanç'ı doğurmak için. Çok akıllıydı Alim. Ata Koleji'nde burslu okuyordu. Biz onun için almıştık bu evi. 5 milyon TL'ye mezar almışız da haberimiz yokmuş. Çok lüks, güvenli diye aldığımız ev oğluma mezar oldu. İlkokul mezunu müteahhit Hikmet Günsay ortada yok" diyerek gözyaşı döktü.


Posta'nın haberine göre
acılı annenin gözyaşları içinde anlattığı hikayenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileyi aradı.

Alev Demirok, Soylu’ya “Sayın Bakanım ne olursunuz bu müteahhidi bulun. Benim en kıymetlim artık yok. Biz güvenli diye aldık bu evi. Duyduğumuza göre Müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs’a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin” dedi.


Bakan Soylu “Nerede olursa olsun getireceğim onu” diyerek gerekenin yapılacağını söyledi.




#Hatay
#Deprem
#Alev Demirok
#Süleyman Soylu
14 dakika önce
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Bakan Soylu acılı anne ile görüştü: Nerede olursa olsun getireceğim onu
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