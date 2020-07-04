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Gündem Bakan Soylu, Beykozdaki asker uğurlama eğlencesinin görüntülerine tepki gösterdi Kabul edilebilir değil
POLİTİKA

Bakan Soylu, Beykoz'daki asker uğurlama eğlencesinin görüntülerine tepki gösterdi: Kabul edilebilir değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp asker uğurlaması yapan kişilerle ilgili eleştirilerde bulundu. "Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." diyen Soylu, "Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykoz'daki asker uğurlama eğlencesinde tüm kurallar hiçe saydı.
Beykoz'daki asker uğurlama eğlencesinde tüm kurallar hiçe saydı.

İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
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Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.

Tüm uyarılara rağmen İstanbul'daki asker uğurlama merasiminde yine aynı skandal görüntüler
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Beykoz'da asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler.
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Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti.
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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu.
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Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.
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Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye “Sosyal Mesafe Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de “Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı
Tüm uyarılara rağmen İstanbul'daki asker uğurlama merasiminde yine aynı skandal görüntüler
Koronavirüs salgınıyla ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam derken, asker uğurlama eğlencelerinde tedbirlere hala uyulmuyor. Son olarak İstanbul Beykoz'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar
GÜNDEM
Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar

Askere gitmek şereftir ancak...

Soylu şu ifadeleri kullandı: "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

Maltepe'de asker uğurlaması yapan konvoydan atılan havai fişek askeri kışlada yangın çıkardı
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Maltepe'de asker uğurlaması yapan konvoydan atılan havai fişek askeri kışlada yangın çıkardı
İstanbul Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konvoydakilere ceza kesildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye "Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de "Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.


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