Bakan Soylu, Beykoz'daki asker uğurlama eğlencesinin görüntülerine tepki gösterdi: Kabul edilebilir değil

İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.
Askere gitmek şereftir ancak...
Soylu şu ifadeleri kullandı: "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"
Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.
Kınalı kuzularımız şanla, şerefle,
dua ile vakar ile gönderilmeli...
Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...
Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil + https://t.co/y9UnK496Di
Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.
Konvoydakilere ceza kesildi
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye "Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de "Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.