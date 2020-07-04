Bakan Soylu, Beykoz'daki asker uğurlama eğlencesinin görüntülerine tepki gösterdi: Kabul edilebilir değil

İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.

OYNAT 00:57 Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Beykoz'da asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye “Sosyal Mesafe Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de “Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı Tüm uyarılara rağmen İstanbul'daki asker uğurlama merasiminde yine aynı skandal görüntüler Koronavirüs salgınıyla ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam derken, asker uğurlama eğlencelerinde tedbirlere hala uyulmuyor. Son olarak İstanbul Beykoz'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar

Askere gitmek şereftir ancak...

Soylu şu ifadeleri kullandı: "Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

OYNAT 00:00 Maltepe'de asker uğurlaması yapan konvoydan atılan havai fişek askeri kışlada yangın çıkardı İstanbul Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.



Kınalı kuzularımız şanla, şerefle,

dua ile vakar ile gönderilmeli...

Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...



Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil + https://t.co/y9UnK496Di — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 4, 2020

Konvoydakilere ceza kesildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye "Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de "Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.