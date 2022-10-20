Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu'nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyona ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.

Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗



Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı.



2️⃣ terörist, ölü ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor... REKLAM October 20, 2022

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