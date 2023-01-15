Bakan Soylu İBB'de yeni skandalı Ekrem İmamoğlu'na sordu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?

Aydınlık Gazetesi'nin manşetine taşıdığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazetenin haberi şu şekilde; Ulusal Kanal, adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için parlatılan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyetlerini ortaya çıkardı. Ulusal Kanal yerel yönetimler muhabiri Ülkühan Doğanbey'in kamuoyunun önünde sorduğu sorularla İmamoğlu köşeye sıkıştı. Doğanbey'in cesur ve doğru soruları kamuoyunun takdirini kazandı, sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. Günlerce paylaşıldı.

Bunun ardından İBB yönetimine yakınlığıyla bilinen, Soner Yalçın'ın haber sitesi Oda TV'den ilginç bir çıkış geldi. Sitelerinde İmamoğlu aleyhine haberlere yer vermekte imtina eden site, İmamoğlu'nu sorduğu sorularla terleten Doğanbey'e yüksek ücretli ve tüm imkanlarının sağlanacağı bir iş teklifi yaptı. Oda TV'yi istemezse başka bir yerde iş bulma vaadi ise amacın Doğanbey'i Ulusal Kanal'dan koparmak olduğunu gösterdi.

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ODA TV YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ CAN ÖZÇELİK: TÜM ŞARTLARINI KABUL EDERİZ

Ülkühan Doğanbey, teklifleri şöyle anlattı:

“Türk milleti adına, Türk milletinden gizlenenleri düzenlediği basın toplantılarında İmamoğlu’na sorduk… Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, bu sürecin ardından beni aradı. Takip ettiklerini söyledi ve tebrik etti. Görüşmek istediklerini söyledi. Özçelik, birlikte çalışmak istediklerini, bu teklifin Soner Yalçın’dan geldiğini söyledi. Özçelik ‘Tüm şartlarını söyle, hepsini kabul ederiz, hemen başlarsın. Orada kazandığının çok çok üstünde kazanırsın, en düşük 20 bin ile başlarsın yol ve yemek de veriyoruz’ dedi. Maaşla ikna edemeyeceklerini anlayınca kariyer teklifi yaptı ‘Kalıbına sığmayan bir gazetecisin, televizyonda sosyal medyada seni görüyoruz, orada olduğun yerde sayma, buralardan yükselirsin. Burada daha özgür bir gazetecilik var. Biz ilk teklif vereniz ama başka teklifler de olur sen bir düşün.’ dedi. Özçelik’e ‘Ben Aydınlıkçıyım, para veya kariyer için mücadele etmiyorum, inandığım şey için ve Türkiye için bu mesleği yapıyorum.’ dedim kısaca ve teklifi tereddütsüz reddettim. Can Özçelik’e ‘neden bu ısrarınız’ diye sordum ‘Soner Yalçın çok iyi bir patrondur, seni de çok takdir etmiş, soru sorma tarzını çok beğenmiş’ dedi.

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İKNA OLMAYINCA SONER YALÇIN ARADI

“Soner Yalçın da teklifi reddetmemden 2 gün sonra aradı. Yalçın ‘Biz de geçtik o yollardan ama senin kadar gözü kara değildik, neden reddettin’ dedi. Ona da aynı cevabı verdim. 'Burada çalışırsan oraya da fayda sağlarsın, sadece Oda TV olmak zorunda değil başka kurumlarda da çalışmak isteyebilirsin. Nerede çalışmak istersen orayı söyle, orada da çalışabilirsin, çık başka yerde çalış, dışarıyı gör. Aydınlıkçı olmak burada çalışmaya engel değil ama sen oradan çık ufkun genişler’ şeklinde ısrarına devam etti.”

OYNAT 01:40 ​Bakan Soylu İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini açıklamıştı. İmamoğlu tarafından yalanlanan bu konuşmanın iki yıl önce bir canlı yayında Bakan Soylu tarafından anlatıldığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, o yayında 'Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim.' ifadelerini kullanmıştı.





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"IMAMOĞLU ABD’NİN TAYİN ETTİĞİ BİR SİYASİ PROJE"

Doğanbey ret yanıtlarına rağmen ısrarın sürdüğünü anlattı: “İmamoğlu ABD’nin tayin ettiği bir siyasi proje ve köşeye sıkışıyor. Sıkıştıkça böyle onurlu bir mücadeleyi onursuz yollarla yok etmeye çalışıyor. Soner Yalçın’a ve Can Özçelik’e verdiğim cevap sadece kendi adıma olmadı. Çünkü Ulusal ve Aydınlık’ta çalışan herkes mücadelenin bir ucundan bir şekilde tuttuğu için oradalar. Sistem dört bir koldan saldırıyor insanımıza, en çok hakikat için mücadele edenleri kuşatmaya çalışıyor. Gazetecinin kalemi namusudur. Has gazetecinin ekranında vatansızlığa, yalana, hileye, yobazlığa yer yoktur.”

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BAKAN SOYLU: HERKESİ SATIN ALABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğanbey'e ODATV'nin yaptığı teklif gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydınlık'ın bugünkü manşetini alıntıladı ve Ekrem İmamoğlu'na yakın medya organının ucuz satın alma denemesini eleştirdi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Bu ahlaksız teklif doğru mu?

İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar

Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz