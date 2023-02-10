Bakan Soylu'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara tepki: Bunun hesabı sorulur

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası devam eden çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.
Soylu, "Bazı yerlerde havalimanları çalışmadı. Elektrik su doğalgaz bütün olumsuzluklara kara kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen vatandaşımızın bir an önce imdadına yetişebilmek için Türkiye devletiyle milletiyle seferber oldu. Birçok afette çalıştık. Afette usulümüz şudur, arkadaşlarımız masanın etrafında çalışırlar, bizler de sahada sıkıntıları belirleriz, değerlendirir çözüm üretiriz. Geldiğimden beri şuradan kalktığım saat çok olamadı. Sahaya da gidemedim. Büyük bir afet alanında güçlü bir en büyük depremlerden birisi. AFAD ölüm sayılarını sürekli olarak açıklamaktadır. Enkazdan yaralı olarak kurtulanları açıklamaktadır. Burada büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemem gerekir. Buradan tahliye edilecek insanların tahliye edilmesine kadar 150 parça işin, farklı kişilerle yürütülmesi sağlanıyor. Çadır kentler, ısınmasına kadar, konteynırlara kadar birçok alanda tüm arkadaşlarımızla birlikte askerine Mehmetçik'ine kadar, 20 bin takviyelerle birlikte burada görev yapan arkadaşımızın sayısı. Herkes burada bir mücadele ortaya koymaktadır. 5 bin 323 vatandaşımızı Kahramanmaraş'ta kaybettik. 4 bin 493'ü de defnedildi. Emniyet kriminal, Diyanet, sağlık yıkama hizmetleri bir arada yürümektedir. Mezarlar kazılıyor, yıkamalar yapılıyor, kimliklendirme yapılıyor adli tıp uzmanı ve savcılarla. Bütün tutanaklar tutuluyor ve definler gerçekleştiriliyor. Kısa süre içerisinde her türlü faktör değerlendirilerek bunlar sağlanmaktadır. Dinimizin emrettiği tüm usuller eksiklik yerine getirilmeden sağlanmaktadır. Hukuki tüm usuller gerçekleştirilmektedir. 500 bin öğün yemek verilmektedir. 500 üzerinde köy var buranın. Yolun kapalı olduğu köylerimiz var, onlara da helikopterlerimizle ilaç dahil ihtiyaçları ulaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sürecin her birimiz için çok önemli ve zor olduğunu biliyoruz. " dedi.
Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: