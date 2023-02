Bakan Soylu'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara tepki: Bunun hesabı sorulur

"Burada polis teşkilatımızda da tespit ettiğimiz 120 arkadaşımızı kaybettik. Toplu kayıplar bunlar. 32 üzerinde jandarma personelimizi kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz her ihbara gidiyoruz. Yüzde 99'u asılsız ihbar. Bazen evinin korunmasını istiyor vatandaş. Normal hayatın içinde nasıl hırsızlık varsa burada olabilir. Bu milletin kodlarıyla oynamak yanlıştır. Allah selamet versin olmayan barajlar patlar. Biz hepimiz burada depremzedeyiz. Yardım etmeyecekseniz, milletimiz şikayet ediyor. Ellerindeki belediyeler define bile yardımcı olmadılar. Olmayabilirler her şeyi yapabilirler. Bu dünyanın öteki dünyası var. Bunların değerlendirmeleri yapılacaktır. Şu günleri bir geçelim. Bu milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Herkes büyük seferberlik içerisinde. Tarihin her döneminde kötücül insan çıkmıştır. Yabancı ülkelerden yardım geliyor.