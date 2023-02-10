Bakan Soylu'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara tepki: Bunun hesabı sorulur

"Bundan siyasal çıkarım koymak depremden büyük hasardır. Deprem ne zaman olacağını bilmediğimizdir. Deprem ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Onları ayıplarıyla baş başa bırakacağız. Nasıl bir ruh halidir bu. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Birileri çıkıp daha önce bunlar oldu diye değerlendirme ortaya koyuyor. Bir vatandaşımızın elini tutması gerekirken, her şey mi siyaset olması gerekir. Burada bir siyaset yapılacaksa bunun hesabı sorulur. Herkesin morale ihtiyacı var. Dünyanın birçok yerinden destekler geliyor. Birçok alanla karşı karşıyayız. Çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Bu kadar insan nerede kalacak, nerede uyuyacak. Hastanelerde yoğunluk nasıl karşılanacak. Birçok operasyon yönetiliyor. Buna rağmen televizyon seyretmiyor sosyal medyaya bakmıyorum. Arkadaşlarımın ilettiği insanlık adına utanç vericidir. Bir ülkede milletvekilliği ana muhalefet liderliği yapmış bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı, bir olayı. Bugünün anlamı bu mu, bu mu söylenmesi gerekir. Bazen insanın olanlara inanası gelmiyor. "