​Bakan Soylu'dan Gaziantep'teki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 17.10 sularında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki saldırı girişimine anında müdahale ederek saldırgan şahsı etkisiz hale getiren polis memurları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Video konferansa Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ödüllendirilen polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve bomba imha uzmanı Sinan Güneş katıldı.

Bakan Soylu, olaya müdahale eden polis memurlarını kutlayarak tek tek sohbet etti.

"Polislerimizi ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum"

Bakan Soylu, görüşme esnasında yaptığı konuşmada, "Dünkü olaydan biz MGK toplantısındayken gelen bilgi notu ile öğrendik. Özellikle o anları videodan da izledim. Polis arkadaşlarımızın hem aldıkları eğitim çerçevesinde hem soğukkanlılıkla hem cesaretle hem de görev bilinci ile ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle emniyet müdürlüğü binamızın önüne gelen bu meczubu ve olayın tüm yönlerini araştırıyoruz. O esnada ortaya koyduğu eylem biçimini arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum görev bilinci ile aldıkları eğitimle ve aynı zamanda soğukkanlılıkla yaptıkları mukabele takdire şayandır. Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bakan Soylu, olaya hızlı müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getiren polis memurlarını başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.

GÜNDEM Gaziantep'te canlı bomba paniği: Bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi