Gündem Bakan Soyludan Gaziantepteki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül
GAZİANTEP

Bakan Soylu'dan Gaziantep'teki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek sahte bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan kişiye müdahale eden polis memurlarını ödüllendirdi. Bakan Soylu, "Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan Gaziantepteki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül
​Bakan Soylu'dan Gaziantep'teki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 17.10 sularında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki saldırı girişimine anında müdahale ederek saldırgan şahsı etkisiz hale getiren polis memurları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Video konferansa Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ödüllendirilen polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve bomba imha uzmanı Sinan Güneş katıldı.

Bakan Soylu, olaya müdahale eden polis memurlarını kutlayarak tek tek sohbet etti.

"Polislerimizi ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum"

Bakan Soylu, görüşme esnasında yaptığı konuşmada, "Dünkü olaydan biz MGK toplantısındayken gelen bilgi notu ile öğrendik. Özellikle o anları videodan da izledim. Polis arkadaşlarımızın hem aldıkları eğitim çerçevesinde hem soğukkanlılıkla hem cesaretle hem de görev bilinci ile ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle emniyet müdürlüğü binamızın önüne gelen bu meczubu ve olayın tüm yönlerini araştırıyoruz. O esnada ortaya koyduğu eylem biçimini arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum görev bilinci ile aldıkları eğitimle ve aynı zamanda soğukkanlılıkla yaptıkları mukabele takdire şayandır. Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, olaya hızlı müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getiren polis memurlarını başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.

Gaziantep'te canlı bomba paniği: Bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gaziantep'te canlı bomba paniği: Bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
FOTOĞRAF 17
Title
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne dün saat 17.10'da gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. <br>
Title
Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheliyi fark eden polisler, beton bariyerleri kendilerine siper ederek 'yere yat' uyarısı yaptı.
Title
Uyarıyı dinlemeyen ve giriş kapısına doğru yönelen şüpheliye bağıran polisler daha sonra havaya birkaç el uyarı ateşi açtı.
Title
Uyarı ateşine de uymayan şüpheli daha sonra polisler tarafından ayaklarına doğru ateş açılarak vuruldu. Yaralanan şüpheli, emniyet müdürlüğü önündeki kaldırıma düştü.<br>
Title
Emniyet müdürlüğünün yanı sıra valilik, büyükşehir belediyesi, vergi dairesi gibi resmi kurumların da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı, polisler tarafından çift yönlü ulaşıma kapatılarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Title
Polisler, bölgede zırhlı araçlarla ve insansız hava araçları ile şüpheli kimse bulunup bulunmadığını araştırdı.
Title
Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı da yaralı kişinin üzerinde ve yanında getirdiği siyah poşette patlayıcı taraması yaptı.
Title
Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya ulaşılamazken, sahte bomba düzeneği ile emniyete geldiği belirlenen ve vurularak yaralanan Koçyiğit ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Title
20 CİVARINDA SUÇ KAYDI VAR<br><br>Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Ümit Koçyiğit'in yapılan araştırmada 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı bulunduğu belirlendi. <br>
Title
Polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada Ümit Koçyiğit'in, psikolojik sorunları da bulunduğu ve son olarak şubat ayında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi olduğu ortaya çıktı.
Title
TERÖR ÖRGÜTLERİNCE KULLANILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR<br><br>Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, emniyete yaya olarak gelen ve kendisine canlı bomba izlenimi veren Ümit Koçyiğit'in terör örgütleri ile bağlantısını ve kullanılıp kullanılmadığını da detaylı araştırıyor. <br>
Title
Yakınları ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polisler, Koçyiğit'in psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa terör örgütlerinin yönlendirmesi ile mi eylemi yaptığını belirlemeye çalışıyor.<br>
Title
Hastanede tedavisi süren Koçyiğit'in ise şu ana kadar konuya ilişkin ifadesine başvurulmadığı öğrenildi.<br>
Title
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 3'ÜNCÜ SALDIRI<br><br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne geçmişte de 2 ayrı saldırı düzenlenmişti.
Title
1 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü'ne DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendi.<br><br>Saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, 20'nin üzerinde polis ve sivil yaralandı. <br><br>Saldırıda ayrıca minibüsü kullanan DEAŞ'lı terörist İsmail Güneş, parçalanarak öldü.<br>
Title
10 Ocak 2017'de ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 1 kişi, üzerindeki kurusıkıdan çevrilme tabancayla polise ateş açarak içeri girmeye çalıştı. Polisin de ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Title
Kısa süreli çatışmada 1 polis yaralanırken, saldırgan öldürüldü. Yapılan araştırmada saldırganın akli dengesi bozuk Müslüm Kasar olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı ortaya çıktı.
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in (32), 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı olduğu belirlendi. Psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen şüphelinin, terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Beylikdüzünde banka soygunu

Beylikdüzü'nde banka soygunu

​80 bin doları alıp kayıplara karıştılar.
iOS 16 için geri sayım

iOS 16 için geri sayım

​İphone'lara gelmesi beklenen 5 yenilik...
Bakan Soyludan Gaziantepteki saldırı girişimine anında müdahale eden polislere ödül

DEİK Merkez Ofisi Açılışı Töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe gecesi 15 dakika daha geç kalmış olsaydık...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.