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Bakan Tekin: ﻿Çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü soruşturmasına ilişkin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Pınar Görgü
11:01 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:23 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde şiddet konusuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İbrahim öğretmenimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırılara karşı mücadele etmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin sonuna kadar takibi konusunda bizi talimatlandırdı.


Bir eğitimci, bir baba ve bir vatandaş olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için her şeyi yapmakta kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla ezdirmeyeceğimizi buradan bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşıyoruz.


Eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabamızın ne kadar hayati olduğunu gösterdi.


Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz


Öğretmenlik meslek kanunu

Öğretmenllik Meslek Kanunu, AYM tarafından iptal edildkten sonra Bakanlığımız kanun ile ilgili yeni bir süreç başlattı.


Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek.



#MEB
#Yusuf Tekin
#İstanbul
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