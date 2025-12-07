Yeni Şafak
Bakan Tunç: Uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık

11:117/12/2025, Pazar
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Ceza Muhakemesi
