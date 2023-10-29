Bakan Uraloğlu '2,5 milyar araç geçti' diyerek duyurdu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 50 yaşında

"İstanbul gibi mega bir kentin trafik yükünü azaltan köprüyü, günlük ortalama 200 bin araç kullanıyor. Köprü, açılışından günümüze kadar 2 milyar 581 milyon araç geçişine hizmet verdi. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, halkın mücadelesi sırasında bu köprü üzerinde şehitler verildi. 25 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan kararla Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Köprü, Türk halkının canını hiçe sayarak darbeye dur dediği tarihi noktalardan biri olarak simgeleşmiştir."