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Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul'a 65 yeni mobil göç noktası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracının daha hizmete alındığını açıkladı.

09:42 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:45 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
65 yeni Mobil Göç Noktası aracı hizmete alındı.
65 yeni Mobil Göç Noktası aracı hizmete alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alarak bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul’umuzda 103 Mobil Göç Noktasına ulaştık. Bugün itibarıyla 30 büyükşehrimizde 162 Mobil Göç Noktası aracına sahibiz.


Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 19 Temmuz’dan bugüne sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda

192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı,


56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.


Dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası araçlarımızın sayısını artıracağız.


Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.




#İçişleri Bakanlığı
#Mobil Göç Uygulaması
#Ali Yerlikaya
#düzensiz göçmen
36 dakika önce
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