Bakan Yerlikaya paylaştı: İstanbul'a 65 yeni mobil göç noktası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" dedi.