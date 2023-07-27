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Bakan Yumaklı: Kınık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yumaklı, paylaşımında "Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

10:05 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Bakan Yumaklı: İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.


Üç mahalle tahliye edilmişti

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliye edilmişti.İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edildi.


#İbrahim Yumaklı
#izmir
#yangın
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