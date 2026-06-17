Bakan Yumaklı'dan Türkiye'ye çağrı: Çölleşmeye karşı seferberlik başlatıldı

Yarınların emaneti "ortak ev dünyayı", gelecek nesillere daha yeşil ve canlı bir miras olarak bırakma gayreti ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle vatanımızın dört bir yanını ağaçlandırıyor, orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. 'Suda Sıfır Kayıp' vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız su verimliliği seferberliğiyle, Ulusal Su Kurulu ve İl Su Kurullarımızla birlikte, suyumuzun her damlasını korumak için politikalarımızı titizlikle hayata geçiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.