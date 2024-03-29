Bakanlık açıkladı: Kastamonu’da kurum bakımı altındayken ölen bebek ile ilgili soruşturma açıldı

"112 acil sağlık ekibi ivedilikle kuruluşa gelmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Bebeğin kesin vefat sebebinin otopsi sonucuyla belli olacağı sağlık ekiplerince kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"