Bakanlık açıkladı: Kastamonu’da kurum bakımı altındayken ölen bebek ile ilgili soruşturma açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan kurum bakımı altındaki bir bebeğin vefatıyla ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Kastamonu'da geçen günlerde hayatını kaybeden Ö.Ö. isimli bebeğin doğumunun ardından ailesinin talebi üzerine 15 Şubat'ta bakanlığın kuruluşuna teslim edildiği bildirildi.
Kuruluşun kabulünden önce hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olarak dünyaya geldiği bilgisinin edinildiği, kurum bakımı altındayken de her türlü sağlık kontrolünün hastane ve sağlık personelince titizlikle gerçekleştirildiği açıklandı.
Bebek bakıcısının 27 Mart'ta bebeğin durumunun iyi olmadığını söylemesi üzerine hemşirenin çağırıldığı ve ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: