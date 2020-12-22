Gündem Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlunun usule aykırı şekilde kendisine tahsis edilen lojmanda kaldığı ortaya çıktı
İSTANBUL

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun usule aykırı şekilde kendisine tahsis edilen lojmanda kaldığı ortaya çıktı

Bakırköy Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için kiralanan lojmanın, gerekli görüşler ve izinler alınmadan usule aykırı şekilde tahsis edildiği ortaya çıktı. Daha önce de Kerimoğlu’nun, 2014 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından inşaat halindeyken mühürlenen siteden, 12 milyon TL’ye daire aldığı tespit edilmişti.

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, 2014 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından inşaat halindeyken mühürlenen siteden, 12 milyon TL’ye daire aldığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kerimoğlu, “Belediye başkanı olmadan önce şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?” demişti.

Bakırköy Belediye Başkanı 2014'te mühürlediği siteden 12 milyon TL'ye daire aldı: Bodrum katta mı yaşasaydım?
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Independent Türkçe'den Can Bursalı’nın haberine göre, Kerimoğlu’nun satın aldığı daireye taşınmadan önce, kaldığı lojmanda da usule aykırı şekilde oturduğu ortaya çıktı. Sayıştay'ın 2019 raporuna göre, Bakırköy Belediyesi idaresi tarafından, Kerimoğlu için 1 Haziran 2014-1 Haziran 2020 arasında kiralanan lojman için gerekli görüş ve izinler alınmadı.

Yönetmeliklere göre, belediye adına ancak Bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanından izin alınması suretiyle konut kiralanabiliyor.

Raporda, “Gerekli görüş ve izinlerin verilmemesine rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği” belirtildi.

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